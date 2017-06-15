Более 22 тысяч псковичей зарегистрировались на портале госуслуг через Пенсионный фонд

12:09, 15 июня 2017, ПАИ

В Псковской более 22,2 тысяч жителей региона обратились в территориальные органы Пенсионного фонда с заявлениями по регистрации, подтверждению, удалению, восстановлению доступа к учетной записи пользователя на портале госуслуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

С 2016 года все клиентские службы ПФР в регионе имеют полномочия регистрировать граждан на портале госуслуг, подтверждать учетную запись для работы на портале gosuslugi.ru.

Регистрация на портале госуслуг бесплатна, необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Она необходима для обращения за государственными услугами, в том числе входящим в компетенцию ПФР, дистанционно по интернету. Услуги ПФР можно получить как через портал госуслуг, так и через «Личный кабинет гражданина» на сайте pfrf.ru.

На сегодняшний день на сайте ПФР доступны 35 услуг. Самые популярные у жителей области – подача заявлений на назначение и доставку пенсии, на получение сертификата на МСК и распоряжение его средствами. Через личный кабинет гражданина можно узнать свои пенсионные баллы и стаж, контролировать уплату страховых взносов работодателя, получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, заказать справку о размере пенсии и социальных выплат.

Добавим, что с недавнего времени в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда открыт новый сервис, позволяющий выбрать способ получения набора социальных услуг (НСУ). С помощью данного сервиса федеральные льготники могут подать электронное заявление о том, в каком виде - натуральном или денежном – они хотели бы получать НСУ.