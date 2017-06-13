Фестиваль любительских театров «Затея сельской остроты» откроется в «Пушкинской деревне» 20 июня

13:19, 15 июня 2017, ПАИ

С 20 по 23 июня на территории музейного комплекса «Пушкинская деревня» Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», в деревне Бугрово Пушкиногорского района, пройдет 13-й областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В этом году свои творческие работы зрителям представят более 30 народных театров, драматических и фольклорных коллективов, кукольных и уличных театров, клубов любителей театра из всех районов Псковской области.

В четырехдневную афишу мероприятия включены около полусотни спектаклей, представлений, фольклорных программ и выступлений самодеятельных артистов из 20 районов области и города Пскова.

Гостями фестиваля станут детский и взрослый хоры «Светилен» воскресной школы Рижской старообрядческой общины (Латвия) с фольклорной программой «Духовные стихи и песни староверов Латвии».

Добавим, что фестиваль «Затея сельской остроты» проходит в Псковской области с 2005 года. Он знакомит его участников с литературным наследием великого русского поэта А. С. Пушкина, произведениями русской классики, современных драматургов и писателей, а также с сельскими традициями и обрядами, стимулирует к творческому росту любительские театральные коллективы. Фестиваль призван показать самобытность, красоту русского языка, содействовать сохранению богатого культурного наследия.

Организатором фестиваля выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке регионального комитета по культуре и Пушкинского заповедника.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.