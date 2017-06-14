119 уголовных дел возбуждены в Великих Луках в мае

14:20, 15 июня 2017, ПАИ

В мае в ОМВД России по городу Великие Луки в мае возбуждены 119 уголовных дел, в том числе по факту 54 краж чужого имущества (8 квартирных и 7 угонов), 5 грабежей и разбоя. Об этом доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского ОМВД России Роман Иванов на общегородском совещании 14 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Роман Иванов отметил, что продолжаются случаи мошенничества в отношении жителей города, за месяц совершены 14 таких преступлений. Кроме того, сотрудники ОМВД выявили 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Спикер также сообщил, что в прошлом месяце на дорогах города зарегистрированы 116 ДТП, в которых пострадали 14 человек. Задержан 31 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения, 7 из них - повторно.