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119 уголовных дел возбуждены в Великих Луках в мае

В мае в ОМВД России по городу Великие Луки в мае возбуждены 119  уголовных дел, в том числе по факту 54 краж чужого имущества (8 квартирных и 7 угонов), 5 грабежей и разбоя. Об этом доложил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского ОМВД России Роман Иванов на общегородском совещании 14 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Роман Иванов отметил, что продолжаются случаи мошенничества в отношении жителей города,  за месяц совершены 14 таких преступлений. Кроме того, сотрудники ОМВД выявили 11  преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Спикер также сообщил, что в прошлом месяце на дорогах города зарегистрированы 116  ДТП, в которых пострадали 14  человек. Задержан  31 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии опьянения, 7 из них - повторно.

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