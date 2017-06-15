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Общество

Городской пляж открылся в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники УЖКХ администрации города и ДСУ провели необходимые подготовительные мероприятия по организации работы городского пляжа. На данный момент городской пляж открыт и работает, заявил и. о. председателя  комитета ГО, ЧС и МР администрации города Андрей Яковлев на общегородском совещании 14 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.  

Андрей Яковлев также доложил, что в мае на территории города не было ситуаций природного и техногенного характера, а в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах реализован план мероприятий по подготовке к летнему купальному сезону.

В ходе совещания заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области Максим Степанов рассказал, что в мае в Великих Луках произошли 5  пожаров. В причине одного из них усматривается поджог, еще два произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, другие два - из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи.

Максим Степанов отметил, что в течение мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели профилактические обследования пришкольных детских лагерей дневного пребывания. По итогам обследования все пришкольные лагеря признаны пожаробезопасными.

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