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Общество

Глава Великих Лук награждён орденом «За заслуги»

14 июня на общегородском совещании глава города Великие Луки Николай Козловский был награждён орденом «За заслуги». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, этой награды по решению Центрального правления Союза ветеранов Афганистана он был удостоен за заслуги перед Родиной и Отечеством.

Орден главе города вручил директор Псковской региональной общественной организации «Объединение ветеранов войны в Афганистане ВетАфган» Александр Ионов. Николай Козловский поблагодарил за награду и отметил, что он с большим уважением относится к общественным объединениям ветеранов боевых действий в Афганистане.

Также в заключительной части совещания первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк проинформировал об итогах месячника по уборке и благоустройству города.  В месячнике приняли участие 55 образовательных учреждений, трудовые коллективы 114 промышленных  и муниципальных предприятий и организаций, молодежные, общественные организации, активные жители города. Юрий Власюк от лица администрации поблагодарил всех жителей города, принявших участие в месячнике, так как, по его словам, благодаря именно такой совместной работе город становится благоустроенным и красивым.

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