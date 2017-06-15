На ремонт улицы Кузнецкой в Пскове потратят почти 10,5 млн рублей

13:27, 15 июня 2017, ПАИ

23 июня состоится аукцион на ремонт улицы Кузнецкой в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 10 млн 400 тысяч 853 рубля. Источник финансирования - средства областного и городского бюджетов на 2017-2018 годы в рамках муниципальной программы по развитию и содержанию улично-дорожной сети города.

Работы будут проводиться на участках от Вечного огня до площади «Победы» и от площади «Победы» до ПК 13+000.