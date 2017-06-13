Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове ждет реставрация

15:40, 15 июня 2017, ПАИ

Объявлен конкурс на разработку проекта для проведения реставрации храма святых Косьмы и Дамиана с Примостья, расположенного на улице Леона Поземского, 7 в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Максимальная цена контракта составляет 2 млн 100 тысяч рублей.

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья - один из известнейших памятников псковской архитектуры ХV века. В настоящее время состояние объекта оценивается как неудовлетворительное, в отдельных местах – аварийное.

Срок подготовки проекта реставрации – 25 декабря 2017 года.