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Культура

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья в Пскове ждет реставрация

Объявлен конкурс на разработку проекта для проведения реставрации храма святых Косьмы и Дамиана с Примостья, расположенного на улице Леона Поземского, 7 в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Фото Pskovvizit.ru

Заказчиком выступает Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации. Максимальная цена контракта составляет 2 млн 100 тысяч рублей.

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья - один из известнейших памятников псковской архитектуры ХV века. В настоящее время состояние объекта оценивается как неудовлетворительное, в отдельных местах – аварийное. 

Срок подготовки проекта реставрации – 25 декабря 2017 года.

 

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