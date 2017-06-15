Более 250 миллионов рублей налогов поступили в бюджет Великих Лук за 5 месяцев

14:06, 15 июня 2017, ПАИ

За 5 месяцев текущего года в бюджет города Великие Луки поступили 251,2 млн рублей налогов. Об этом на общегородском совещании 14 июня рассказала начальник межрайонной ИФНС № 2 по городу Великие Луки Нелли Михайлова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. В мае основные поступления в бюджет города обеспечили ЗАО «ЗЭТО», ОАО «Великолукский мясокомбинат», ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С» , ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница», ООО «Кабельный завод «Алюр».

Об исполнении бюджета за май участников совещания проинформировала начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева. Она отметила, что основной объем средств был направлен на социальную сферу - обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений, включая расходы по оплате труда, содержанию имущества и предоставления образовательных услуг, а также на организацию школьного питания и дополнительное образование. Кроме того, из городской казны были профинансированы мероприятия по работе с молодежью, в том числе по профилактике противоправных действий, организация мероприятий в области культуры и спорта. Основной объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство пришелся на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, профинансированы работы расходы по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города и ремонт дворовых территорий, на уличное освещение и мероприятия по озеленению города.