Международный шахматный фестиваль «Псков - 2017» стартует 23 июня

15:09, 15 июня 2017, ПАИ

XIV Международный шахматный фестиваль «Псков - 2017» пройдет с 23 июня по 1 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Программа фестиваля включает 6 разнообразных турниров, в которых могут принять участие шахматисты любого возраста и разрядов, выбрав турнир от блица до шахмат с классическим контролем времени.

Председатель областной Федерации шахмат Дмитрий Шахов отметил, что организаторы учредили по 12 призов в каждом турнире фестиваля, кроме того, при успешном выступлении можно выполнить нормативы спортивных разрядов. Главным судьёй соревнований назначен международный арбитр Анатолий Кошель, а директором фестиваля — исполнительный директор Федерации шахмат Псковской области Елена Горащенкова.

Стартует фестиваль с «шахматной изюминки»— ночного блиц-марафона (турнир Е), где любителям предоставят уникальную возможность сразиться с сильнейшими шахматистами, получив фору по времени. Турнир пройдет в ночь с 23 на 24 июня во Власьевской башне Псковского кремля. Игра начнется в 21:00.

24 июня в кооперативном колледже состоятся основные турниры фестиваля, с 15:35 можно будет сразиться в быстрые шахматы. Турнир пройдет в два дня и будет обсчитан на международный рейтинг ФИДЕ. Вечером 25 июня с 16:00 стартует турнир по блицу, который также будет обсчитан в ФИДЕ.

Завершат фестиваль рейтинговый турнир по классическим шахматам с обсчётом международного рейтинга ФИДЕ (состязаниям дополнительно присвоен статус этапа Кубка СЗФО, призовой фонд -100 тысяч рублей); детские турниры шахматистов 2003 года рождения и моложе и шахматистов 2007 года рождения и моложе (обсчёт рейтинга РШФ).

На все турниры открыта онлайн-регистрация.