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Общество

Медиатур «Travel.Russia» по Псковской области завершится 15 июня

Сегодня, 15 июня, завершится медиатур блог-сообщества «Travel.Russia» по Псковской области, который стартовал 12 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В рамках тура блогеры посетили главные объекты культурно-исторического наследия региона, среди которых музей-заповедник «Михайловское», музей-заповедник «Изборск», Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, дом-музей Довлатова в Пушкинских горах. Также путешественники приняли участие в 22-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках.

В день окончания медиатура они посетят Псковский кремль, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Поганкины палаты и Кузнечный двор. В завершение тура по Псковской области блогеры опубликуют свои заметки-отзывы на www.travel-russia.livejournal.com и в социальных сетях.

Следите за отзывами в блогах участников:

http://lenorlux.livejournal.com/

http://annastorm.livejournal.com/

http://olgabobkovafoto.livejournal.com/

http://podmoskva.livejournal.com/

http://zhzhitel.livejournal.com/

http://gal-an.livejournal.com/

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