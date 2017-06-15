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Общество

Ремонт кровли запланирован в псковской школе № 17

В средней общеобразовательной школе № 17,  расположенной в Пскове на Зональном шоссе, 11, будет капитально отремонтирована кровля. Соответствующий аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 1 млн 17 тыс. 700 рублей. Средства предусмотрены на реализацию основного мероприятия «Капитальный ремонт, реконструкция объектов недвижимого имущества учреждений общего и дополнительного образования» в рамках подпрограммы «Развитие муниципальной системы образования города Пскова» муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики». Заказчиком выступает образовательное учреждение.

Проведение аукциона запланировано на 29 июня.

Ремонт должен быть выполнен до 30 августа. Срок предоставления гарантий качества работ: 5 лет с момента подписания акта выполненных работ.

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