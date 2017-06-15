Воду нарисуют российские школьники в Год экологии

21:43, 15 июня 2017, ПАИ

Стартовал прием работ на Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минприроды РФ. В Год экологии в конкурсе введены новые номинации, в том числе с разделением по возрастам участников, изменена система оценки работ, появился отдельный сайт конкурса, где все желающие смогут ознакомиться с работами молодых художников, а самим авторам и их соавторам – родителям – станет проще отправлять свои рисунки для оценки жюри.

Инициатор конкурса, который проходит в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012–2020 годах» и является официальным мероприятием Года экологии, – Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Конкурс посвящен теме заботы о водных ресурсах России и их сбережения и проводится четвертый год подряд. Участники конкурса – дети и молодежь в возрасте от 3 до 18 лет.

«Конкурс "Разноцветные капли" проводится уже не первый год и неизменно пользуется большой популярностью среди детей и молодежи со всех страны. Формат детского рисунка помогает участникам реализовать свои творческие способности, а благодаря темам конкурса они с ранних лет начинают задумываться о важности воды в их жизни и размышлять над тем, что они лично – и мы как общество – можем сделать для сохранения водных ресурсов», – отметил в своем приветствии участникам конкурса министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской.

О важности экологического просвещения, формирования нового, экологического мышления у молодежи заявили и координаторы конкурса. «На территории нашей страны сосредоточено более 20 процентов мировых запасов пресных вод, которые постоянно подвергаются загрязнению по вине человека и которые необходимо сохранять. Актуальной для России задачей является формирование бережного отношения к водным ресурсам, ее сбережения среди разных целевых аудиторий, начиная с дошкольного и школьного возрастов», – пояснил начальник по связям с общественностью и СМИ «Центра развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш.

В этом году на конкурс принимаются рисунки сразу по нескольким номинациям, включающим также ряд подноминаций: «Вода – наше все!», «Спешим на помощь природе!», «Водные красоты: остановись, мгновенье!» и специальную номинацию, посвященную Всероссийской акции «Вода России».

Для участия в творческом соревновании необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта разноцветныекапли.рф, заполнить анкету участника, создать и загрузить работу по одной или нескольким номинациям в личном кабинете.

Пять работ-победителей в каждой номинации получат специальные памятные призы, каждый участник будет награжден дипломом Общероссийского конкурса от Министерства природных ресурсов и экологии России.

Срок подачи работ – с 15 июня по 30 сентября.