Вера Емельянова: Псковское здравоохранение было, есть и будет самым современным и достойным

11:48, 15 июня 2017, ПАИ

«Псковское здравоохранение было, есть и будет самым современным и достойным», - заявила первый вице-губернатор области Вера Емельянова 15 июня на торжественном собрании, посвященном Дню медицинского работника. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Хочу поблагодарить от имени сотен тысяч людей, которые благодарят врачей, средний и младший персонал. Хочу от имени губернатора передать добрые слова приветствия, пожелания, - сказала Вера Емельянова. - Этот год - особый. Введен в строй онкодиспансер, завершается работа по сдаче перинатального центра, идет работа по проекту развития санавиации в регионе. Каждая медицинская организация развивается, использует новые методы современные технологии. Система здравоохранения Псковской области динамично развивается».

Она подчеркнула, что за 8 лет Псковская область вдвое сократила естественную убыль населения. «Нам пришлось серьезно и ответственно работать над этим, почти на 4 года увеличилась продолжительность жизни. Удается удерживать, сохранять стабильный уровень рождаемости. Область должна выйти из разряда депрессивных демограф регионов, и мы движемся к этому семимильными шагами», - сказала первый замглавы региона.

Вера Емельянова отметила, что важно не просто сохранить имеющийся кадровый состав, но и привлекать новые кадры. Она напомнила, что на базе Псковской областной клинической больницы появится базовая кафедра петербургского университета. Кроме того, на этой неделе ПсковГУ получил лицензию на специальность «лечебное дело», и с 1 сентября начнется прием на бюджетные места на этот факультет.

«Хочу пожелать вам достижений в будущем, желаю личного здоровья, благополучия», - заключила первый вице-губернатор.

Затем Вера Емельянова вручила лучшим медикам региона нагрудные знаки «Отличник здравоохранения», а также почетные грамоты администрации области.