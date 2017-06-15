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Общество

На трассе Петербург - Невель пройдут массовые проверки водителей

16 июня в Псковской области на 282-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель пройдут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. 

На указанном участке дороги сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить с 9:30 до 11:00.

Цель мероприятия - выявление водителей, управляющих транспортными средствами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТ, а также нарушений правил перевозки детей.

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