На трассе Петербург - Невель пройдут массовые проверки водителей
16 июня в Псковской области на 282-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель пройдут массовые проверки водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
На указанном участке дороги сотрудники Госавтоинспекции будут дежурить с 9:30 до 11:00.
Цель мероприятия - выявление водителей, управляющих транспортными средствами, передние стекла которых не соответствуют требованиям ГОСТ, а также нарушений правил перевозки детей.