Почетные грамоты областного Собрания получили псковские медики

12:17, 15 июня 2017, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко вручил псковским медикам почетные грамоты регионального парламента. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с торжественного собрания, посвященного Дню медицинского работника, которое проходит 15 июня в БКЗ филармонии.

Вице-спикер поздравил собравшихся от имени председателя Псковского облсобрания Александра Котова и зачитал поздравительный адрес от него: « Мы чествуем людей, которые выбрали своей профессией служение идеалам добра, это благородная миссия, тяжёлая и ответственная работа, требующая знаний и больших сил.

Медики приходят на помощь тем, кто нуждается в поддержке, участии. Каждый день вы выполняете работу, результат которой - возвращенное здоровье, спасенные жизни, новые жизни.

В области развитие здравоохранения - приоритет номер один. В регионе строятся современные медицинские центры, модернизируются больницы, укрепляется материально-техническая база, региональная медицина шагнула на новый уровень. Однако, и нерешенных проблем немало. Создание достойных условий труда для медиков - важная работа».

От себя Виктор Остренко пожелал псковским медикам беречь свое здоровье.