0
12:20
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
09:35
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14:45
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
15:09
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
12:47
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
10:37
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
15:39
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
Еще новости
Происшествия

7-летняя девочка пострадала в результате столкновения «Лифана» и «Хендая» в Пскове

14 июня в Пскове у дома 57 по Рижскому проспекту  47-летний водитель автомобиля «Лифан» при развороте не уступил дорогу машине «Хендай Акцент», за рулем которой находился 33-летний мужчина. В результате произошло столкновение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в аварии пострадала 7-летняя девочка, она госпитализирована.

В тот же день в Пушкиногорском районе на 7-м километре дороги Пушкинские Горы – Велье 40-летний водитель машины ВАЗ-21103, не имеющий права управления транспортным средством, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет. Ранения получили три пассажира: 64-летний мужчина, молодые люди 20 и 28 лет. Водитель с места аварии скрылся.

Всего за прошедшие сутки на территории Псковской области зарегистрированы три ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Задержаны 11 водителей в нетрезвом состоянии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14 июня 2017
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
11 июня 2017
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
10 июня 2017
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
09 июня 2017
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской 1
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
07 июня 2017
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
06 июня 2017
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
05 июня 2017
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области

Идет загрузка...