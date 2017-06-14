7-летняя девочка пострадала в результате столкновения «Лифана» и «Хендая» в Пскове

12:53, 15 июня 2017, ПАИ

14 июня в Пскове у дома 57 по Рижскому проспекту 47-летний водитель автомобиля «Лифан» при развороте не уступил дорогу машине «Хендай Акцент», за рулем которой находился 33-летний мужчина. В результате произошло столкновение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УГИБДД, в аварии пострадала 7-летняя девочка, она госпитализирована.

В тот же день в Пушкиногорском районе на 7-м километре дороги Пушкинские Горы – Велье 40-летний водитель машины ВАЗ-21103, не имеющий права управления транспортным средством, на закруглении дороги не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет. Ранения получили три пассажира: 64-летний мужчина, молодые люди 20 и 28 лет. Водитель с места аварии скрылся.

Всего за прошедшие сутки на территории Псковской области зарегистрированы три ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Задержаны 11 водителей в нетрезвом состоянии.