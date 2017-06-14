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На жительницу Пыталовского района завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранца

В ходе профилактической операции «Нелегал» сотрудники отдела по вопросам миграции отделения МВД России по Пыталовскому району выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранца. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По имеющейся информации, 35-летняя жительница деревни Носово за денежное вознаграждение зарегистрировала у себя в квартире гражданина одной из стран СНГ, который фактически по этому адресу не проживал.

В настоящее время по данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ» УК РФ. Максимальный размер наказания, установленный санкцией этой правовой нормы, составляет 3 года лишения свободы.

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