Игорь Потапов - псковским медикам: От ваших усилий рождаются реки милосердия

11:53, 15 июня 2017, ПАИ

Накануне Дня медицинского работника председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов поздравил коллег с наступающим праздником и поблагодарил их за работу. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с торжественного собрания, которое проходит 15 июня в БКЗ филармонии.

«Всех, кто в этом зале, кто находится на приеме, на вызовах, стоит у операционного стола, хочу поздравить в первую очередь. От ваших усилий рождаются реки милосердия: дни, годы здоровья, спасенные жизни», - отметил Игорь Потапов.

Он добавил, что для достижения поставленных задач мало модернизировать больницы. По его мнению, надо еще изменить идеологию - поставить во главу угла интересы пациентов. «Думаю, имеющиеся проблемы мы решим благодаря общим усилиям», - заявил Игорь Потапов.

Он пожелал медикам здоровья, благополучия и счастья. «И пусть клятва Гиппократа не будет для вас тяжелой обязанностью, а только приятной миссией», - сказал Игорь Потапов, после чего наградил победителей конкурса «Лучший врач».