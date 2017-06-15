На выборы в Псковскую гордуму «Справедливая Россия» выдвинет кандидатов, «готовых выдерживать трудности»

12:16, 15 июня 2017, ПАИ

Псковское региональное отделение «Справедливой России» определилось с кандидатами на выборы в Псковскую городскую Думу. «Фамилии и имена пока держим в секрете. В первых числах июля будет конференция, на ней кандидаты будут выдвинуты и озвучены», - сообщил корреспонденту Псковского агентства информации лидер регионального отделения партии Олег Брячак. Он добавил, что представители «Справедливой России» будут баллотироваться в гордуму по всем одномандатным округам.

«На эти выборы мы идём с людьми, которые готовы выдерживать трудности административного давления. Слабые - нам не помощники, потому что им нужно будет отстаивать интересы граждан, а интересны граждан и администрации не всегда совпадают», - заявил Олег Брячак.

«Если кто-то хочет плыть по течению, то ему в другие партии. Ели кто-то хочет из себя что-то представлять, бороться, то ему дорога в «Справедливую Россию», - заключил он.

Напомним, 14 июня, на 85-й сессии, депутаты Псковской городской Думы назначили дату проведения очередных муниципальных выборов. Они пройдут 10 сентября.

Теперь городской парламент будет формироваться по новой схеме. Общее число народных избранников остается прежним - их будет 25. Согласно пропорционально-мажоритарной системе 15 депутатов жители областного центра изберут по одномандатным округам, а 10 – пройдут в гордуму по партийным спискам.

В пятом созыве Псковской городской Думы «Справедливую Россию» представлял Евгений Самуйлов, однако в феврале он вышел из партии «в связи с разночтениями с руководством регионального отделения политического объединения».