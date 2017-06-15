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Общество

Образовательные учреждения Овсище готовят к новому учебному году

Вопрос подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях округа № 11 обсуждался в ходе выездного рабочего совещания с участием депутата Псковской городской Думы Григория Стороненекова, заместителя главы администрации города Марии Михайловой и заместителя начальника Управления образования Анны Кузыченко. Участники совещания посетили школу № 3 и детский сад № 28. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

В школе № 3 был поднят вопрос подготовки помещений для первоклашек. В этом году планируется открыть 2 дополнительных первых класса в школе. Ремонт кабинетов предполагается этим летом. Кроме того, озвучена необходимость ремонта теневых навесов в школьном дворе. В детском саду № 28 запланирован ремонт летних веранд.

Фото pskovgorod.ru

Представители администрации Пскова выразили признательность депутату Григорию Стороненкову за ежегодную помощь образовательным учреждениям округа в подготовке к новому учебному году как личным участием, так и привлечением социально-ответственного предпринимательства к решению этих вопросов.

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