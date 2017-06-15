Образовательные учреждения Овсище готовят к новому учебному году

12:57, 15 июня 2017, ПАИ

Вопрос подготовки к новому учебному году в образовательных учреждениях округа № 11 обсуждался в ходе выездного рабочего совещания с участием депутата Псковской городской Думы Григория Стороненекова, заместителя главы администрации города Марии Михайловой и заместителя начальника Управления образования Анны Кузыченко. Участники совещания посетили школу № 3 и детский сад № 28. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В школе № 3 был поднят вопрос подготовки помещений для первоклашек. В этом году планируется открыть 2 дополнительных первых класса в школе. Ремонт кабинетов предполагается этим летом. Кроме того, озвучена необходимость ремонта теневых навесов в школьном дворе. В детском саду № 28 запланирован ремонт летних веранд.

Представители администрации Пскова выразили признательность депутату Григорию Стороненкову за ежегодную помощь образовательным учреждениям округа в подготовке к новому учебному году как личным участием, так и привлечением социально-ответственного предпринимательства к решению этих вопросов.