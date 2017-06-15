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Общество

Депутаты и общественники обсудили нормативы градостроительного проектирования в Пскове

Нормативы градостроительного проектирования обсудили на расширенном заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством Константина Болотина. Во встрече приняли участие глава Пскова Иван Цецерский, депутат областного Собрания Марина Борисенкова, заместитель главы администрации города Татьяна Иванова, депутаты ПГД, представители Управления по градостроительной деятельности Пскова, общественности, строительных компаний и архитекторов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Константин Болотин напомнил собравшимся, что обсуждаемый вопрос прошел первое чтение в городской Думе, и в данный момент идет подготовка ко второму чтению.

Главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев рассказал, что решение о принятии нормативов градостроительного проектирования продиктовано временем: «В последний раз нормативы обновлялись 5 лет назад, за этот период в городской среде произошли перемены. На сегодняшний день принятие местных нормативов - это насущная необходимость». Главный архитектор подчеркнул, нормативы касаются градостроительного регулирования всех сторон городской среды: от расчетов показателей доступности объектов соцсферы, общественного транспорта, услуг связи, общественных туалетов до норматива парковочных мест на квартиру в жилом доме.

Фото pskovgorod.ru

Иван Цецерский уточнил у главного архитектора, не противоречит ли представленный проект Стратегии развития города и Генеральному плану. Сергей Кондратьев пояснил, что нормативы соответствуют как вышеперечисленным муниципальным документам, так и региональным и федеральным законам. «Вы предлагаете увеличить норматив по парковочным местам в жилье эконом-класса вдвое: с коэффициента 0,24 до 0,65. Но достаточно ли этого?», - поинтересовался глава города. С. Кондратьев высказал мнение, что нормативы необходимо увеличивать поэтапно, и двойное увеличение достаточное. Оно уже позволит уйти от понятия «точечной застройки».

В свою очередь представитель организации «Опора России» Ольга Степанова предложила оставить действующий коэффициент 0,24, а впоследствии увеличивать его, мотивируя это возможным удорожанием квартир в новостройках.

Депутат ПОС Марина Борисенкова высказала предложение внести правки в представленный проект в раздел доступной среды для людей с ограниченной мобильностью.

На комитете было принято решение, что до конца недели участники встречи могут направить свои предложения в Псковскую городскую Думу. Далее Дума передаст их администрации города для доработки документа с повторным обсуждением на комитете и вынесением на сессию ПГД.

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