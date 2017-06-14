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Экономика

Владимир Путин: Российская экономика вышла из рецессии

Российская экономика перешла к росту и вышла из рецессии, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 15 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что три квартала подряд наблюдается рост ВВП, за последние 4 месяца он составил 0,7%.

«Прирост промышленного производства – 0,7%, рост инвестиций в основной капитал - 2,3%», - сообщил он и подчеркнул, что инвестиции в основной капитал растут быстрее, чем растёт экономика. Обратил внимание Владимир Путин и на рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов.

«У нас рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России. У нас есть все основания полагать, что достигнем инфляции в 4% по году», - сказал президент.

Также он отметил снижение младенческой смертности с 2000 года в три раза и материнской в 4 раза, а кроме того, увеличение средней продолжительности жизни с 70 до 72 лет.

По словам главы государства, населению почувствовать рост экономики сразу сложно, поскольку была большая планка падения. Он добавил, что реальная заработная плата россиян с прошлого года растёт, в апреле она увеличилась на  2,3-2,4%.

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