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Общество

Владимир Путин: В разы зарплаты молодых специалистов и опытных педагогов отличаться не должны

Большой разницы в доходах молодых специалистов и опытных учителей быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 15 июня. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, вопрос о том, почему у учителей в регионах такие маленькие зарплаты, задала жительница Иркутской области.

Глава государства отметил, что была поставлена задача довести среднюю зарплату учителей до средней в экономике региона. На практике, по словам Владимира Путина, деньгами учителей распоряжается сама школа, которая определяет штатное расписание и доплаты к окладу. «Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, но не в два-три раза меньше», - сказал президент.

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