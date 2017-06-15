Владимир Путин: В разы зарплаты молодых специалистов и опытных педагогов отличаться не должны

12:30, 15 июня 2017, ПАИ

Большой разницы в доходах молодых специалистов и опытных учителей быть не должно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 15 июня. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, вопрос о том, почему у учителей в регионах такие маленькие зарплаты, задала жительница Иркутской области.

Глава государства отметил, что была поставлена задача довести среднюю зарплату учителей до средней в экономике региона. На практике, по словам Владимира Путина, деньгами учителей распоряжается сама школа, которая определяет штатное расписание и доплаты к окладу. «Ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги, но не в два-три раза меньше», - сказал президент.