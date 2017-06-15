Операция «Наркопритон» проходит в Псковской области

19:48, 15 июня 2017, ПАИ

Управление по контролю за незаконным оборотом наркотиков регионального УМВД проводит на территории Псковской области оперативно-профилактическую операцию «Наркопритон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Целью данной операции является своевременное принятие мер, направленных на выявление фактов, связанных с организацией и содержанием наркопритонов для потребления наркотических средств.

В этой связи полиция просит жителей региона, обладающих информацией о лицах, занимающихся культивацией, изготовлением, хранением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ, а также лицах, содержащих притоны для потребления наркотиков, обращаться в УМВД России по Псковской области по круглосуточным телефонам:

«телефон доверия» - (8112) 59-22-33;

телефон дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49;

телефон дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области – (8112) 59-37-00.

Кроме того, можно отправить сообщение через сайт УМВД, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков:ukonpskov@mvd.ru.