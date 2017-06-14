30 раз за неделю сотрудники МЧС помогали ликвидировать последствия ДТП в Псковской области
С 8 по 14 июня пожарные и спасательные подразделения Псковской области 30 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 25 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В одном случае выезд был связан с реагированием на аварию с участием пешехода.
За указанный период специалисты деблокировали двух пострадавших. Три раза осуществлялась стабилизация транспортных средств.