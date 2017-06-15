Президент РФ: Санкции заставили нас включить мозги

12:42, 15 июня 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин отметил, что «санкции заставили нас включить мозги». Об этом он заявил 15 июня во время прямой линии.

«В результате ограничений во многих отраслях страна восстановила компетенцию - это касается ракетостроения, фармацевтики, машиностроения, сельского хозяйства и других сфер», - заявил президент.

По его словам, когда другие страны чувствовали в России конкурента, они тут же вводили ограничения под разными предлогами. «Не было бы Крыма, придумали бы что-то еще», - добавил глава государства.

Владимир Путин выразил уверенность, что санкции не сказались на состоянии российской экономики кардинально - более важной проблемой стало падение цен на нефть. «Страны, которые ввели санкции, потеряли больше России. Москва потеряла от ограничений 50-52 миллиарда долларов, а государства, которые их ввели - 100 миллиардов», - сообщил президент.

По его словам, если Запад отменит антироссийские санкции, Москва вынуждена будет снять ответные меры.