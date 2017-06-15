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Экономика

Путин: Государство из всех сил помогает отечественным производителям стать конкурентноспособными

Государство из всех сил помогает отечественным производителям стать конкурентноспособными, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 15 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам российского лидера, два года назад производство овощей было наиболее проблемной точкой, однако с приходом санкций ситуация улучшилась. 

Он напомнил, что Правительство РФ продлило санкции до конца года. «Будем смотреть, как складывают отношения со странами, которые вводят ограничения в отношении нашей экономики», - сказал Владимир Путин, отметив, что если они будут снимать санкции, то Россия должна будет поступить аналогично, «иначе столкнемся с проблемами ВТО».  

Президент подчеркнул, что став конкурентноспособными, российские производители всегда будут иметь преимущество на собственном рынке, исходя из более дешевой логистики.

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