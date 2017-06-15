До +24 градусов ожидается в Псковской области 16 июня
16 июня на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.
Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем – от +19 до +24.
Атмосферное давление ожидается ниже нормы.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.