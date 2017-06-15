До +24 градусов ожидается в Псковской области 16 июня

18:00, 15 июня 2017, ПАИ

16 июня на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть юго-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем – от +19 до +24.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.