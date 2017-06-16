Спортзалы будут отремонтированы в Красногородской школе-интернате
Капитальный ремонт спортивных залов будет проведён в ГБОУ «Красногородская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - «Агрошкола». Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 176 тыс. 800 рублей. Источник финансирования - средства федеральной и областной субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках Государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы».
Подрядчик должен отремонтировать кровлю, фасад, провести внутренние отделочные работы, заменить оконные и дверные блоки, организовать сантехнические и электромонтажные работы, установить видеонаблюдение. Работы необходимо выполнить до 30 ноября.
Проведение аукциона запланировано на 10 июля.