0
16:50
«Медицина сейчас стоит на высшем уровне» - псковские врачи о состоянии здравоохранения (ВИДЕО)
16:03
Сокровища «сплющенного» раскопа: Тайна отрубленной головы
14:45
Здание управления псковского ЗАГСа будет капитально отремонтировано
13:38
Торжественное собрание в честь Дня медицинского работника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:32
В России будет предложен набор мер для повышения рождаемости
13:05
Объявлен аукцион на ремонт дворов Пскова
12:38
Участники Псковской парусной регаты и волонтеры очистят берега Тиглицкого озера
Еще новости
Общество

Псковское озеро будет очищено от затопленных сетей

Псковское озеро будет очищено от затопленных лесковых сетей. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 200 тысяч рублей. Источник финансирования – субвенция бюджету региона на выполнение переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биоресурсов.

До 1 октября 2017 года планируется изъять из озера не менее 40 кубометров сетей. Цель проведения этой работы - улучшение среды обитания водных биологических ресурсов в местах их традиционных скоплений (места нереста, нагула).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Медицина сейчас стоит на высшем уровне» - псковские врачи о состоянии здравоохранения (ВИДЕО)
15 июня 2017
«Медицина сейчас стоит на высшем уровне» - псковские врачи о состоянии здравоохранения (ВИДЕО)
Здание управления псковского ЗАГСа будет капитально отремонтировано
15 июня 2017
Здание управления псковского ЗАГСа будет капитально отремонтировано
Торжественное собрание в честь Дня медицинского работника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15 июня 2017
Торжественное собрание в честь Дня медицинского работника в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В России будет предложен набор мер для повышения рождаемости
15 июня 2017
В России будет предложен набор мер для повышения рождаемости
Объявлен аукцион на ремонт дворов Пскова
15 июня 2017
Объявлен аукцион на ремонт дворов Пскова
Участники Псковской парусной регаты и волонтеры очистят берега Тиглицкого озера
15 июня 2017
Участники Псковской парусной регаты и волонтеры очистят берега Тиглицкого озера
Вера Емельянова: Псковское здравоохранение было, есть и будет самым современным и достойным
15 июня 2017
Вера Емельянова: Псковское здравоохранение было, есть и будет самым современным и достойным 9
Псковский государственный университет получил лицензию на «лечебное дело»
15 июня 2017
Псковский государственный университет получил лицензию на «лечебное дело»

Идет загрузка...