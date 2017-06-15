Псковское озеро будет очищено от затопленных сетей
Псковское озеро будет очищено от затопленных лесковых сетей. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион.
Максимальная цена контракта составляет 200 тысяч рублей. Источник финансирования – субвенция бюджету региона на выполнение переданных полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биоресурсов.
До 1 октября 2017 года планируется изъять из озера не менее 40 кубометров сетей. Цель проведения этой работы - улучшение среды обитания водных биологических ресурсов в местах их традиционных скоплений (места нереста, нагула).