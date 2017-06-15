Путин похвалил Порошенко за знание русской классики и ответил словами Тараса Шевченко

13:50, 15 июня 2017, ПАИ

Во время прямой линии президента Владимира Путина попросили прокомментировать заявление украинского президента Петра Порошенко: во время празднования введения безвизового режима с ЕС он прочитал стихи Михаила Лермонтова о «немытой России».

«Это говорит о том, что он знает русскую классику. За это похвалю», - пошутил глава России. Президент напомнил, что на момент написания стихотворения Лермонтова территории, которые сегодня называются Украиной, были частью России. Владимир Путин также напомнил Петру Порошенко, что в Европе «побольше голубых мундиров», чем в России. Глава государства также порекомендовал своему украинскому коллеге глядеть по сторонам на Западе и сохранять бдительность. Кроме того, он пожелал Киеву удачи в интеграции с Европой.

В заключение Путин порекомендовал «кое-кому» перед тем как уходить от России в Европу сначала закрыть свои офшорные счета. Он также вспомнил о строке Тараса Шевченко: «Украину хуже ляхов распинают собственные дети».