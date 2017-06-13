Конкурс сказителей пройдёт в «Пушкинской деревне» 23 июня

14:21, 15 июня 2017, ПАИ

23 июня в музейном комплексе «Пушкинская деревня» Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в деревне Бугрово пройдет традиционный областной конкурс сказителей «Псковские сказки, сказочники и рассказчики». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по культуре.

В этом году в конкурсе примут участие 23 сказителя в возрасте от 4 до 60 лет. Любители устного народного творчества, собиратели фольклора, театральные коллективы и исполнители из 13 районов и Пскова представят сказки А. С. Пушкина, фольклорные сказки и истории, записанные в деревнях региона.

Лауреаты конкурса будут отмечены дипломами и памятными подарками.

Отметим, Псковский областной центр народного творчества проводит конкурс сказителей с 2004 года. Его цель - возрождение традиции сказывания русской народной, в том числе и псковской, сказки; формирование интереса к устному народному творчеству, его истокам; сохранение связи поколений.

Вход на конкурс сказителей свободный.