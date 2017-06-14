Пропавшая 12-летняя девочка обнаружена в печорском лесу

14:37, 15 июня 2017, ПАИ

14 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней девочки в деревне Малы Печорского района. На место происшествия для розыска пропавшего ребенка и установления всех обстоятельств ее исчезновения незамедлительно прибыли следователи Псковского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, а также полицейские.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК, уже через несколько часов после ухода из дома девочку обнаружил водитель территориального следственного отдела Следственного комитета в лесу. Ребёнка вернули родителям.

В настоящее время данных о совершении каких-либо противоправных действий в отношении ребенка нет. «По предварительным данным, девочка пыталась доказать себе и родителям, что она уже взрослая, устроив однодневную прогулку по окрестностям с небольшим запасом теплой одежды и продовольствия», - отметили в СУ СК.