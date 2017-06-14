1
12:20
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
09:35
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14:45
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
15:09
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
12:47
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
10:37
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
15:39
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
Еще новости
Происшествия

Пропавшая 12-летняя девочка обнаружена в печорском лесу

14 июня в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 12-летней девочки в деревне Малы Печорского района. На место происшествия для розыска пропавшего ребенка и установления всех обстоятельств ее исчезновения незамедлительно прибыли следователи Псковского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, а также полицейские.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном СУ СК, уже через несколько часов после ухода из дома девочку обнаружил водитель территориального следственного отдела Следственного комитета в лесу. Ребёнка вернули родителям.

В настоящее время данных о совершении каких-либо противоправных действий в отношении ребенка нет. «По предварительным данным, девочка пыталась доказать себе и родителям, что она уже взрослая, устроив однодневную прогулку по окрестностям с небольшим запасом теплой одежды и продовольствия», - отметили в СУ СК.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14 июня 2017
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
11 июня 2017
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области в ближайшие часы
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
10 июня 2017
Ушибы и ссадины получил мотоциклист в результате столкновения с такси в Пскове
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской
09 июня 2017
«Жигули» и Mazda столкнулись на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Петровской 1
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
07 июня 2017
ФОТОФАКТ: Вандалы разбили информационный щит о разминировании Пскова
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
06 июня 2017
170 заявлений о поваленных деревьях зафиксированы в Пскове
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области
05 июня 2017
Убийца петербургского предпринимателя задержан в Псковской области

Идет загрузка...