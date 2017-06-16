Справочная: Куда отвести ребёнка летом

10:35, 16 июня 2017, ПАИ

Летние каникулы — долгожданная и радостная пора для детей и дополнительная головная боль для их работающих родителей. В это время ребёнок, в основном, предоставлен сам себе и улице. Это не слишком интересно, а зачастую просто опасно. Как занять малышей и подростков, чем развлечь и как оградить от опасных экспериментов «скуки ради»? Псковское агентство информации подготовило список мест, где дети смогут интересно и с пользой провести время в компании сверстников, получить новые впечатления и надолго запомнить летние каникулы-2017.

Детский сад по уходу и присмотру «Тотошка»

Если вы родители совсем маленького карапуза, бабушки и дедушки далеко, няня — не вариант, а вам срочно необходимо выйти на работу, обратите внимание на детский сад по уходу и присмотру «Тотошка». В детском саду действуют две группы: для малышей от 1,3 года и для деток с 2,3 до 3,5 лет. Численность групп не более 15 человек — все под присмотром. За каждую группу отвечают сразу три человека - два воспитателя и нянечка.



Фото: Детский сад «Тотошка»



Фото: Детский сад «Тотошка»



Фото: Детский сад «Тотошка»



Фото: Детский сад «Тотошка»



Фото: Детский сад «Тотошка»



Фото: Детский сад «Тотошка»



Фото: Детский сад «Тотошка»



Фото: Детский сад «Тотошка»



Фото: Детский сад «Тотошка»



Фото: Детский сад «Тотошка»



















Руководит садом заведующая кафедрой психологии ПсковГУ, кандидат психологических наук с многолетним преподавательским опытом Диана Грибанова и опытный практикующий психолог Елена Червонова.

Малышей в «Тотошке» ждёт полноценное четырёхразовое питание, прогулки на свежем воздухе и разнообразные развивающие занятия. Все лето для детей от 2,5 лет в саду работает логопед. Возможны групповые и индивидуальные занятия.

24 июня в 12:00 родители могут привести чад 6-9 лет на тренинг безопасного поведения. Ребят научат говорить «нет» незнакомцам, не отвечать на провокации незнакомых взрослых и правильно вести себя одному дома.

В июле в «Тотошке» заработает кабинет песочной терапии с экологически чистым песком и коллекцией фигурок и предметов, среди которых животные, птицы, растения, дома, предметы интерьера, фантастические существа и морские обитатели.

Общение с песком вызывает приятные тактильные ощущения, развивает мелкую моторику, образное мышление и фантазию, воображение и память, способствует регуляции мышечного и психофизического напряжения, помогает осваивать предметы и явления окружающего мира. В песочнице дети учатся писать, читать, считать, сортировать, различать цвета и формы, а песочную «картину» всегда можно «переписать», если что-то не получилось с первого раза.

С сентября продолжатся занятия по шахматам для начинающих и более опытных юных шахматистов. Овладеть этим искусством «Тотошка» приглашает детей от 4 лет и младших школьников. Занятия проводит тренер с большим опытом работы с детьми, педагог-организатор Центра спортивной подготовки по шахматам, участник международных турниров Александр Аникеев.

Детский сад «Тотошка» находится в Пскове в доме №9А на Ольгинской набережной ( во дворе за пожарной частью на Четырёх углах).

Телефон: 8 906 220 20 10.

Группа «Вконтакте»: https://vk.com/totoshka.pskov

Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»

Ребятам постарше — от 12 до 16 лет — будет интересно провести смену в лагере «Камчатка-Псков». «Камчатка» уже восьмой год принимает детей из России и стран Европы, поэтому по праву может считаться международным лагерем.



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»



Фото: Детский творческий лагерь «Камчатка-Псков»























В этом году «Камчатка-Псков» разместилась в самом сердце Пушкинского заповедника - в селе Петровское. В прошлом году здесь, на берегу озера Кучане, появился современный кемпинговый лагерь со спортивными площадками, закрытой и открытой сценой, столовой с кухней, отрядными местами и костровыми полянами.

Дети размещаются в тёплых кемпинговых палатках с двухъярусными кроватями. Привести себя в порядок ребята могут в модульных вагончиках с современными санузлами и душевыми с горячей водой.

Численность разновозрастных отрядов - 12-14 человек. В отряде формируется модель семьи: старшие помогают младшим, а младшие тянутся за старшими, равняясь на них. За каждым отрядом наблюдают два опытных пионервожатых.

Каждый день ребят ждёт максимально широкий спектр мероприятий: от театра и кино, до олимпиады и приключенческих походов. В обязательной программе - мастер-классы по сценической речи и движению, психологии, логике, навыкам безопасности. Все дети участвуют во всём. В лагере действует балльная система поощрений и наказаний. Плюсы ставятся за выступления на мероприятиях, минусы - за проступки, в том числе за брань, неубранную территорию и т. д.

В «Камчатке» развитие ребят происходит через совместное творчество, детей учат в интенсивном режиме пользоваться головой. Постепенно воспитанники лагеря перестают бояться и стесняться выступать на сцене, излагать и обосновывать свои идеи, проявлять себя. Подростки обучаются мозговым штурмам, приёмам командного взаимодействия, креативным и коммуникативным навыкам, начинают понимать, что в любом деле нет ничего невозможного, заумного или сложного.

Даты смен в 2017 году: 2 смена - с 23 июня по 6 июля; 3 смена - с 10 июля по 23 июля; 4 смена - с 27 июля по 9 августа. Также планируется осенняя смена во время каникул с 30 октября по 6 ноября.

Телефон: 8 915 287 40 36.

Адрес в интернете: http://kamchatka-pskov.ru/

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/kamchatka_camp

Футбольная школа «Юниор»

У вас спортивный ребёнок? Ваш сын или дочь мечтают о футбольной карьере или просто любят гонять мяч? Смело отправляйте детей на летние занятия в футбольную школу «Юниор». «Юниор» - крупнейшая в России сеть частных спортивных школ, филиал которой работает и в Пскове. Здесь ждут мальчиков и девочек 3-7 лет. Занятия в школе проходят вечером на футбольном поле под открытым небом. На пробном бесплатном занятии ребёнок сможет принять участие в тренировке, а родители - пообщаться с тренером.



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»



Фото: Футбольная школа «Юниор»

































Опираясь на опыт испанских и немецких коллег, уникальную программу тренировок для малышей составили доцент университета физической культуры и спорта имени Лесгафта Сергей Герасимец и заслуженный тренер России Владимир Гречишкин.

В футбольной школе дети выполняют упражнения, которые максимально подходят для их возраста. Кроме того, ребёнок познаёт культуру общения с ровесниками. Тренер уделяет макисмальное внимание персонально каждому подопечному. Для этого на одного тренера приходится восемь детей.

В «Юниоре» ваш ребёнок научится быть смелым и побеждать, улучшит навыки общения со сверстниками, разовьёт природные данные, найдёт отличных друзей, освоит технику игры в футбол, сформирует характер лидера и всегда будет в отличном настроении.

Телефон: 8 911 355 64 88.

Адрес в интернете: https://fsjunior.com/

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/unior60

Игровой центр «Игродром»

Каникулы должны проходить весело! В «Игродоме» об этом позаботились на славу. Ребят разного возраста ждёт самый большой в Пскове многоуровневый лабиринт, игровые аттракционы - гонялки, леталки, стрелялки, кидалки. Для самых маленьких работают интерактивные качели и карусели.



Фото: Игровой центр «Игродром»



Фото: Игровой центр «Игродром»



Фото: Игровой центр «Игродром»



Фото: Игровой центр «Игродром»



Фото: Игровой центр «Игродром»









Кроме того, здесь с радостью помогут провести незабываемый день рождения. Для этого в «Игродоме» предлагают широкий выбор программ. Весёлые аниматоры и индивидуальный подход сделает день рождения вашего ребёнка уникальным и запоминающимся.

Всё лето в «Игродоме» действует акция «Счастливый четверг»: каждый четверг один час в детском городке стоит всего 100 рублей. А в свой день рождения малыш сможет час играть в лабиринте бесплатно.

Игровой центр «Игродом» находится в Пскове на втором этаже ТРК «Акваполис» на улице Кузбасской дивизии, 19.

Телефон: 8 906 223 20 23.

Группа «ВКонтакте: https://vk.com/igro_drom

Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»

Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин» работает в Пскове и Псковской области почти шесть лет. За это время надуты тысячи разноцветных шаров, сделаны сотни фигур из них, в букеты собраны миллионы воздушных цветов, оформлены десятки залов, а количество детских праздников вообще не поддаётся подсчёту.



Фото: Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»



Фото: Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»



Фото: Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»



Фото: Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»



Фото: Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»



Фото: Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»



Фото: Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»



Фото: Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»



Фото: Агентство праздника и хорошего настроения «Серпантин»

















Отдыхать, конечно, должны не только дети, но и их родители, поэтому у взрослых, пока малыши веселятся, есть возможность заказать услугу «Организация романтического свидания».

Ежедневно и в любое время суток агентство «Серпантин» осуществляет доставку шаров по Пскову и Псковской области. Заказать услугу можно по телефону с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00.

Офис «Серпантина» находится в Пскове в доме №41 по Рижскому проспекту, вход со двора.

Телефоны: 8 911 698 88 87 и 8 911 396 39 68.

Часы работы: с 10:00 до 18:00, воскресенье — выходной.

Адрес в интернете: http://sharon60.ru

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/serpantin60

Фирменная пекарня «Пирогов»

Что ещё нужно для отличных каникул? Конечно, вкусное угощение! Его готова предоставить фирменная пекарня «Пирогов».

Пекарня работает в сфере кондитерских изделий на протяжении трёх лет. «Пирогов» - постоянно развивающаяся, креативная компания, которая выпускает качественную и невероятно вкусную продукцию. Просто пальчики оближешь! В производстве используются только свежие продукты, натуральные ягоды, твёрдые сорта сыра. Сочетание начинки и теста — 50 на 50. Фирменная пекарня «Пирогов» - любовь с первого кусочка!



Фото: Фирменная пекарня «Пирогов»



Фото: Фирменная пекарня «Пирогов»



Фото: Фирменная пекарня «Пирогов»



Фото: Фирменная пекарня «Пирогов»



Фото: Фирменная пекарня «Пирогов»



Фото: Фирменная пекарня «Пирогов»



Фото: Фирменная пекарня «Пирогов»



Фото: Фирменная пекарня «Пирогов»



Фото: Фирменная пекарня «Пирогов»

















Свежайшие пироги можно заказать домой, в офис, на работу или отведать их с чашкой ароматного чая или бодрящего кофе в кафе на Профсоюзной, 3 (дорога от ЦУМа к набережной) или в кафе на фуд-корте на втором этаже ТРК «Акваполис».

Заказ пирогов производится ежедневно с 9:00 до 20:00 по телефонам: 8 (8112) 70 11 57 и 8 911 883 88 84. Не забывайте уточнять у администраторов информацию об акциях!

Адрес в интернете: http://www.pirogovmnogo.ru/

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/pirogovmnogo