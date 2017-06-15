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Общество

Добиваться качественной работы управляющих компаний призвал регионы Владимир Путин

На муниципальном и региональном уровнях нужно настойчиво добиваться, чтобы качество работы управляющих компаний соответствовало предъявляемым требованиям. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 15 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Проблема есть, и Правительство старается навести порядок в решении этих вопросов и должным образом отстроить эту систему», - сказал глава государства.

По его словам, ранее было принято решение о лицензировании этих компаний, однако в итоге «отлицензировались» только 13%, остальные оказались не готовы. 

Российский лидер отметил, что за некачественную работу управляющие компании привлекаются к административной ответственности, а за фальсификацию протоколов собраний собственников жилья – к уголовной.
«Мы не оставим эту проблему без внимания, обязательно будет доводить до логического завершения», - пообещал Владимир Путин.

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