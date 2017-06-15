Надежда Голубкова поймала самую крупную рыбу на Чемпионате Псковской области

16:32, 15 июня 2017, ПАИ

10-11 июня в Пскове на реке Великой прошёл Чемпионат области по ловле донной удочкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 9 команд - 28 спортсменов из Пскова, Порхова, Бежаниц, Санкт-Петербурга.

Самую крупную рыбу чемпионата – леща весом 2 кг 390 г выловила во втором туре Надежда Голубкова. В командном зачете первое место завоевали представители «ФАДЕЕВ Фишинг» (Псков), второе - «ДУНАЕВ» (Псков) третье - «NORD-WEST» (Санкт-Петербург).

В личном зачете лучшим стал Иван Яковлев из Санкт-Петербурга, на втором и третьем места – псковичи Василий Кротюк и Алексей Яковлев.