Летний фестиваль ГТО стартует в Псковской области 20 июня

16:40, 15 июня 2017, ПАИ

С 20 по 22 июня в посёлке Пушкинские Горы пройдет областной летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по физической культуре и спорту.

В соревнованиях примут участие сборные команды муниципалитетов из числа учащихся образовательных учреждений в возрасте 11-15 лет (III и IV возрастные ступени), которые успешно прошли муниципальный этап фестиваля, выполнив испытания комплекса ГТО на золотой и серебряный знаки отличия.

Ожидается, что мероприятие соберет свыше 150 участников.

Фестиваль включает спортивную и конкурсную программы, а также тестирование уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. Спортивная программа фестиваля состоит из 8 испытаний (тестов) III и IV ступеней комплекса ГТО.

Тема конкурсной программы - «Займись спортом! Участвуй в ГТО!»

По итогам соревнований будет скомплектована сборная команда области, которая примет участие во Всероссийском летнем Фестивале ВФСК ГТО в октябре в МДЦ «Артек».