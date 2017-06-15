Президент пообещал подумать над введением базовых учебников по предметам

15:39, 15 июня 2017, ПАИ

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над введением базовых учебников по предметам. Об этом он сказал во время прямой линии 15 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава государства отметил, что «несметное количество» учебников появилось в 90-ые годы и начало 2000-х, тогда это превратилось в бизнес. «Требования в школах, конечно, могут отличаться, но и единый учебник даёт возможность педагогу проявлять творчество», - подчеркнул Владимир Путин. Он вспомнил также о временах СССР, когда в школах был один базовый учебник, а были экспериментальные.

Кроме того, президента спросили о том, не стоит ли продлить срок использования учебников без переиздания дольше 5 лет. Он ответил, что если речь идёт об учебнике, например, по физике, то такое возможно, а вот учебники по истории стоит переиздавать. «Нужно внимательно за этим смотреть: где-то можно оставить, а где-то нужно актуализировать информацию», - заключил Владимир Путин.