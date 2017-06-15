О необходимости увеличения финансирования строительства региональных дорог заявил президент

15:54, 15 июня 2017, ПАИ

В России ухудшилась ситуация со строительством региональных и муниципальных дорог. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на «прямой линии» 15 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации. По словам главы государства, это связано с недостатком ресурсов на эти цели.

«Нам придется принять какие-то решения с увеличением финансирования строительства дорог на муниципальном и региональном уровне», - подчеркнул Владимир Путин, при этом, не снимая ответственности с местных властей.

Также президент отметил, что 77% федеральных трасс уже приведены в нормальное состояние.