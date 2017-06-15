Следить за направлением ветра советует сегодня народный календарь

07:53, 16 июня 2017, ПАИ

16 июня православные отмечают день памяти святого Лукиллиана, жившего в Антиохии в III веке.

Как сообщает calend.ru, в зрелые годы он был языческим жрецом, но к старости обратился к христианству и принял крещение, а затем начал проповедовать и своим красноречием обратил многих язычников к Христу. Однако, по доносу иудеев его схватили, били палками, а затем заключили в темницу. Там Лукиллиан встретил четырех отроков — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия, они также отвернулись от язычества и приняли веру в Христа. Преследователи, желая казнить Лукиллиана и четырех отроков, бросили их в печь. По преданию, Господь сохранил их невредимыми. После этого мучеников отослали в Византию, где святого Лукиллиана распяли на кресте, а отроков обезглавили. Свидетельницей их подвига стала святая дева Павла, которая заботилась об узниках-христианах. После их гибели она продолжала свое служение вере.

На Руси в этот день примечали направление ветра. По поверью, южный ветер обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный — сырую погоду и болезни, восточный — разного рода инфекции, а северо-восточный — беспрерывные дожди. Если же вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.

Смотрели и на другие приметы погоды. Если на Лукьяна (Лукиллиана) случалась гроза, крестьяне ожидали плохого сенокоса, а проливной дождь предвещал хороший урожай грибов. Так и говорили: «Был бы дождик на Лукьяна — будут и грибки».

Хозяева, которые собирались рыть колодец, в этот день могли узнать, в каком месте это лучше всего сделать. Нужно было положить на землю сковороду вверх дном и оставить на некоторое время. После этого смотрели: если сковородка намокла – значит, вода близко