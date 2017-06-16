Международный день африканского ребенка отмечается 16 июня

08:21, 16 июня 2017, ПАИ

16 июня по инициативе Организации африканского единства в мире отмечается Международный день африканского ребенка. Как сообщает calend.ru, впервые праздник был отмечен в 1991 году, и с тех пор основной темой мероприятий стало привлечение внимания мировой общественности, детских и медицинских организаций, а также политиков всего мира к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни.

Дата Международного дня африканского ребенка была выбрана в связи с трагическими событиями, произошедшими 16 июня 1976 года в ЮАР. В тот день тысячи чернокожих школьников вышли на улицы поселения на юго-западной окраине Йоханнесбурга — Соуэто — с требованиями повысить качество школьного образования и отстаивая право обучения на родном языке. Сотни юных африканцев были расстреляны силами правительственной охраны. В течение двух следующих недель более ста человек были убиты и более тысячи получили ранения. По официальным данным, с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года в ходе восстания в результате полицейских расстрелов погибли 575 человек и были арестованы около 6 тысяч человек.

С 2011 года на мероприятиях Дня было решено уделять особое внимание бедственному положению детей-беспризорников, число которых на континенте, по некоторым оценкам, составляет 30 миллионов.