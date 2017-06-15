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Экономика

Две машины с мясом задержали в приграничном Себежском районе

15 июня в районе деревни Долосцы Себежского района были приостановлены два транспортных средства, перевозивших мясосырье с нарушением ветеринарно-санитарных требований. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской  и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

В одной машине находилась говядина в четвертинах, тёмно-красного цвета. Мясо было уложено навалом, переложено картоном и накрыто одеялом. Маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, ветеринарные и товаротранспортные документы отсутствовали. Кроме того, транспорт не был оснащен холодильным оборудованием, продукция перемещалась с посторонними предметами (канистры, запасное колесо, одеяло, картон).

По информации водителя, гражданина Белоруссии, он перевозил принадлежащий ему товар в количестве около 2000 кг, приобретенный в городе Глубокое Витебской области, в Санкт-Петербург.

Фото rshn-tver.ru

Аналогичные нарушения специалисты выявили и во втором случае. Как сообщил водитель, гражданин Белоруссии, он тоже перевозил в Санкт-Петербург приобретенный в городе Глубокое товар: около 1000 кг говядины и столько же телятины, порядка 40 кг говяжьих субпродуктов. 

Перемещение мясосырья по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате грузов в Белорусиию.

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