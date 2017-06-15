Воздухоплаватели рассказали маленьким великолучанам об устройстве аэростата

17:59, 15 июня 2017, ПАИ

15 июня в библиотеке имени Семевского в Великих Луках состоялась встреча участников Международной встречи воздухоплавателей с маленькими великолучанами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре соревнований.

В гости к ребятам, которые отдыхают в пришкольных лагерях города, пришла команда пилота из Тулы Андрея Кулькова. Пилот рассказал детям, как он стал воздухоплавателем. «Первый раз тепловые аэростаты я увидел именно в Великих Луках в 2004 году. Здесь же впервые поднялся в небо и получил титул графа. После этого я уже серьезно увлекся воздухоплавательным спортом, и вот уже в 12-й раз приезжаю в ваш гостеприимный город», - поделился он.

Также пилот признался ребятам, что завидует им, ведь они, по сути, живут в столице российского воздухоплавания: «Не во всех городах нашей страны, даже больших, есть возможность проводить такие красивые и массовые мероприятия. В Великие Луки ежегодно приезжает более сорока пилотов, треть из которых – иностранцы. Я часто езжу по различным спортивным турнирам по городам России, и столько зарубежных гостей нет нигде. Встреча в вашем городе – самая представительная, и все без исключения стремятся сюда попасть».

Беседовали с ребятами и члены команды, среди которых штурман Руслан, метеоролог Максим и измеритель из Японии Мика. Детей интересовало устройство аэростата и задания, которые дает воздухоплавателям дирекция встречи. Спрашивали о самой большой высоте, на которую может подняться шар и что нужно для того, чтобы стать пилотом.

Беседа с воздухоплавателями длилась около часа. В заключение встречи ребята, которые занимаются в творческой студии «Веселые пальчики» детского центра «Буратино», подарили команде самодельные подарки. Ребята получили на память кулончики в форме аэростата.