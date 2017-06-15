С парада кораблей начались Ганзейские дни в голландском Кампене

17:05, 15 июня 2017, ПАИ

Международные Ганзейские дни Нового времени в голландском Кампене открылись парадом кораблей, прибывших на фестиваль из разных стран. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Около трёх десятков парусников и катеров проследовали мимо собравшихся на набережной реки Айзель зрителей. Традиционное шествие делегаций ганзейских городов в этом году отменили из соображений безопасности.

В состав делегации Псковской области вошли заместитель губернатора Александр Кузнецов, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Игорь Калашников, представители управления культуры, городского хозяйства, региональных СМИ.

Основная цель поездки — представить на ганзейском рынке европейским жителям Псков как туристический центр региона. Гости праздника смогут приобрести сувениры с псковской символикой, а также получить информационные раздаточные материалы, которые расскажут о туристическом потенциале Псковской земли.

В течение четырех дней делегацию Псковской области ждет насыщенная деловая программа. Официальные лица примут участие в семинарах, заседаниях рабочих групп «Честная Ганза» и «Искусство Ганзы», бизнес-форуме и других мероприятиях.

Напомним, в 2019 году Ганзейские дни Нового времени будет принимать Псков. Указ о проведении в Пскове международного фестиваля подписан Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2014 года. В программу празднования вошли 39 мероприятий в сфере культуры и туризма, физической культуры, массовых коммуникаций, образования и науки. Ганзейские Дни пройдут в России во второй раз. В 2009 году центром ганзейского движения стал Великий Новгород.