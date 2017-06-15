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Общество

Выпускные экзамены прошли в псковских колониях

В образовательных учреждениях УФСИН России по Псковской области прошла итоговая государственная аттестация. Выпускники 11 классов написали два обязательных экзамена - русский язык и математику, а девятиклассники помимо этих двух предметов также сдали два экзамена по выбору. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сдаче экзаменов предшествовала предварительная подготовка: осужденные писали пробные сочинения по русскому языку и тренировочные задания по математике. По итогам экзаменов учащиеся получат аттестаты государственного образца без указания места обучения.

Процедура государственного выпускного экзамена в образовательных учреждениях УИС области стандартна и соответствует ЕГЭ. В ходе проведения мероприятия осуществляется наблюдательный контроль со стороны администрации учреждений и уполномоченных лиц. Так, в ИК-5 УФСИН России по Псковской области для этой цели был приглашен представитель Управления образования Великих Лук Валерий Васильев.

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