Итоги конкурса эссе и рисунков подвела Избирательная комиссия Псковской области

17:26, 15 июня 2017, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области подвела итоги конкурса эссе и рисунков среди учащихся средних общеобразовательных учреждений региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме, в комиссию из всех районов области были представлены 42 творческие работы на конкурс эссе и 281 рисунок.

По решению конкурсной комиссии лучшими эссе были признаны работы Дмитрия Шатрова (11 класс, Гуманитарный лицей, Псков), Антона Баранова (9 класс, Красногородская средняя школа), Олеси Кожусь (9 класс, Гимназия, Невель), Александры Хлыстовой (9 класс, Владимирская средняя общеобразовательная школа, Стругокрасненский район), Марии Ивановой (9 класс, МБОУ « Гимназия», Островский район), Андрея Гусакова (11 класс, Покровская средняя общеобразовательная школа, Красногородский район), Ксении Белоусовой (9 класс, Красногородская средняя общеобразовательная школа»), Анастасии Гавриловой (11 класс, Пыталовская средняя общеобразовательная школа), Кирилла Беляева (10 класс, Гуманитарный лицей, Псков), Елизаветы Пархоменко (11 класс, Гуманитарный лицей, Псков), Виктории Ивановой (9 класс, Новосельская средняя общеобразовательная школа», Стругокрасненский район), Юлии Сусловой (9 класс, Миритиницкая основная школа с углубленным изучением предметов валеологического профиля, Локнянский район), Артемия Мельникова (9 класс, Пыталовская средняя общеобразовательная школа), Никиты Петрова (11 класс, Гуманитарный лицей, Псков).

В конкурсе рисунков среди учащихся старших классов победили Родион Джаджанидзе (6 класс, Лудонская основная общеобразовательная школа, Стругокрасненский район), Антонина Одинцова (7 класс, Стругокрасненская средняя общеобразовательная школа) и Екатерина Макарова (7 класс, Дом детского творчества, Псков).

Среди учащихся младших классов первое место заняла Полина Рудова (2 класс, Себежская средняя общеобразовательная школа), второе - Мария Митрофанова (2 класс, Идрицкая средняя общеобразовательная школа, Себежский район), третье - Сергей Петров (1 класс, Идрицкая средняя общеобразовательная школа, Себежский район).

Победители будут награждены призами и дипломами организаторов конкурса.

Напомним, конкурс проводился в целях повышения уровня правовой и электоральной культуры и реализации творческого потенциала будущих избирателей, привлечения учащейся молодежи к участию в выборах, повышения интереса представителей подрастающего поколения к избирательному процессу.