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Общество

Юлия Белобородова рассчитывает на возвращение участников медиатура в Псковскую область

Заместитель председателя Госкомитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова выразила надежду, что блогеры из сообщества «Travel.Russia», побывавшие в Псковской области, успели оценить красоту края, и у них возникнет желание приехать ещё раз. Об этом с пресс-конференции 15 июня  передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Юлия Белобородова рассказала, что медиатур для блогеров был разработан Госкомитетом по культуре, информационно-туристским центром области, поддержку оказала и администрация Великих Лук. Сейчас, по её словам, госкомитет разрабатывает новые маршруты, планируется организовать пресс-тур.

Руководитель информационно-туристского центра Псковской области Анна Ремова отметила, что организаторы  тура для блогеров «долго выбирали целевое блог-сообщество». «У этих ребят была искренняя заинтересованность, они очень хотели приехать», - сказала она и выразила надежду, что блогеры познакомились с псковским духом, жителями области и теперь расскажут москвичам, «как здесь здорово».

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