Андрей Турчак провёл чаепитие с «круглыми» отличниками

17:46, 15 июня 2017, ПАИ

15 июня в кабинете губернатора Псковской области Андрея Турчака побывали 12 отличников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Школьники из Пскова, Островского, Плюсского, Бежаницкого и Палкинского районов стали победителями проекта «Губернаторский дневник-2017», который четвертый год подряд проводит редакция газеты «Комсомольская правда. Псков» при поддержке Государственного управления образования области.

В течение учебного года участники акции старались получить как можно больше отличных оценок за учебу и присылали свои табели на конкурс. Победителями проекта стали обладатели наибольшего количества «пятерок».

Абсолютным рекордсменом в этом году стала ученица 3-го класса школы № 3 города Острова Евгения Дмитриева. Школьница получила 301 «пятерку». «Это просто феноменально!» — сказал Андрей Турчак и поинтересовался у девочки, как она смогла этого добиться.

По традиции, в неформальной обстановке за чашкой чая дети пообщались с губернатором, ответили на его вопросы и задали ему свои, посидели в кресле руководителя региона и получили на память о встрече книги о Псковском крае: «Псков на старых открытках» и «Уездные города Псковской губернии».

Андрей Турчак оставил автографы в дневниках школьников с личными пожеланиями для каждого. А затем пообщался с родителями ребят и вручил им Благодарственные письма администрации Псковской области за воспитание, поддержку, заботу и любовь к детям.

«У вас прекрасные дети, огромное спасибо за то, что вы в них вкладываете. Уверен, что регион в надежных руках, у него прекрасное будущее», — сказал в заключение Андрей Турчак.