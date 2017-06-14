Телевизор, газовую плиту, колёса и посуду вынес вор из гаража в Пскове

17:49, 15 июня 2017, ПАИ

Из гаража в Пскове на улице Александра Невского были похищены телевизор, автомобильные колеса, посуда и газовая плита. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, чтобы проникнуть в помещение, злоумышленник взломал ворота гаража.

Возбуждено уголовное дело.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении кражи установлен и задержан. Им оказался безработный ранее судимый житель Пскова. Часть похищенного изъята. Проводится расследование.