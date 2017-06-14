Пять лет получил житель Псковской области за изнасилование матери

17:50, 15 июня 2017, ПАИ

Пять лет лишения свободы получил житель Псковского района за изнасилование матери. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В суде установлено, что 8 октября 2016 года мужчина, находясь дома, применив насилие к своей матери, изнасиловал ее. После того, как его мать обратилась к сотрудникам полиции с заявлением, мужчина из мести избил женщину рулоном обоев.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что осужденный ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.